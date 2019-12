Degrado all’autostazione, si muove la commissione attività economiche e produttive

L’associazione Brutia commercianti e la Faisa Confail ringraziano la commissione consiliare attività economiche e produttive presieduta dalla dott.ssa Annalisa Apicella

COSENZA – Finalmente qualcosa si muove per l’autostazione di Cosenza, da tempo diventata luogo di degrado. Dopo gli appelli lanciati dall’associazione Brutia Commercianti e dal sindacato Faisa Confail, si registra l’impegno, e la tempestiva positiva della commissione consiliare attività economiche e produttive. “Un’azione come un’inversione di tendenza, un’apertura nuova. Una amministrazione che, finalmente – riporta una nota dell’associazione dei commercianti – si preoccupa di ascoltare i problemi dei cittadini e delle organizzazioni di categoria. Questo sito, così importante da un punto di vista economico e sociale, deve essere preso nella massima considerazione, soprattutto in un momento così difficile per la nostra città”.

“L’autostazione deve essere ripristinata al suo interno, si deve ridare sicurezza a chi la vive, e deve esprimere al massimo la qualità dei servizi. Per fare questo c’è bisogno di cooperazione: da un lato le forze dell’ordine che devono garantire sicurezza all’esterno dell’autostazione, la viabilità dei pullman; dall’altro devono essere adottate all’interno, tutte quelle misure utili che aiutino e permettano questo percorso migliorativa. Quindi potenziamento dell’impianto elettrico, dell’impianto di sorveglianza, nonché opere infrastrutturali che posso dare un aspetto migliore a questa struttura da tempo abbandonata”.

“Per fare questo – è scritto ancora nella nota a firma del presidente dell’Associazione Brutia Commercianti Luigi Mastrandrea e del Segretario Provinciale di Faisa Confail Alessandro Toscano Alessandro – Calabro Lucane, quindi la regione Calabria devono investire e sapere di farlo per dare un futuro a questo sito che deve, quindi, rimanere dove si trova, perché in un punto nevralgico, insostituibile per dare un servizio sicuro e veloce a migliaia di pendolari che sono per lo più anziani minori. Ringraziamo ancora una volta la dottoressa Apicella e il gruppo consiliare per aver recepito questi importanti problemi e ci auguriamo di potere ancora interagire con loro per giungere a un positivo risultato”.