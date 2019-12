Victor, il “bambino di cristallo” può muoversi da solo su una carrozzina nuova

Valeria Castellano la giornalista de Le Iene, racconta gli sviluppi della storia di Victor: “con le vostre donazioni, abbiamo raccolto circa 200mila euro, dritti nelle casse di Stella Cometa, per aiutare i bambini disabili del Kenya”

COSENZA – Victor, il bambino disabile che abbiamo conosciuto nel servizio “Disabili in Kenya, in viaggio con Victor di Valeria Castellano”; oggi ha ha “le gambe più dritte ed una carrozzina tutta sua con la quale è libero di muoversi da solo.” Così ci fa sapere la giornalista de Le Iene. In un post sulla sua pagina Facebook, infatti, Valeria Castellano racconta gli sviluppi della storia di Victor, il “bambino di cristallo” che ha viaggiato giungendo in Italia, perché in Africa un disabile è considerato come un oggetto rotto. Una storia che ha commosso l’intera nazione e ha scosso le coscienze.

Il piccolo, che ha 6 anni ma ne dimostra due, è un vivacissimo “bambino di cristallo”: dalla nascita soffre di osteogenesi imperfetta, una rara malattia degenerativa che rende le ossa fragili e sottoposte a continue fratture. Victor è arrivato in Italia, a Brescia, dove si è sottoposto a due operazioni che gli hanno raddrizzato le gambine. Tutto questo è stato possibile grazie all’associazione Stella Cometa e a Padre Battista, che aiuta i bambini disabili del Kenya da oltre 20 anni. Dalla malattia non si guarisce, ma grazie alla generosità degli italiani, si sta riuscendo a rendergli la vita meno complicata.