Oss Cosenza, i lavoratori accettano il “ricatto” della ditta

I novanta dipendenti della Coopservice accettano l’accordo capestro e salvano i colleghi

COSENZA – Sono “salvi” i posti di lavoro dei trentadue dipendenti della Coopservice, l’impresa appaltatrice dei servizi esternalizzati di pulizia e assistenza integrata ai degenti nei reparti dell’Azienda Ospedaliera. Non è merito di nessuno, solo dei lavoratori stessi, che per evitare il licenziamento dei colleghi hanno accettato l’accordo capestro della ditta, che ha dato come unica alternativa la riduzione da 30 a 20 ore lavorative, senza l’utilizzo del FIS – Fondo di integrazione salariale, per tutti e novanta gli operatori. Il termine ultimo per accettare l’accordo era oggi alle 17. Alle diciassette e tre minuti, secondo quanto riferito dalle sigle sindacali, alla ditta sono stati consegnati i contratti sottoscritti con la riduzione delle ore e del salario. Una vittoria raggiunta solo grazie allo spirito di solidarietà tra i colleghi. Per il resto hanno perso tutti, con buona pace dei diritti e della tutela del lavoro.