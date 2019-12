Rifiuti, nominato il commissario Ato Cosenza. Nel pomeriggio riunione in Prefettura

L’emergenza rifiuti a Cosenza e in molti centri della provincia è diventato un grande problema da risolvere, vista anche la presenza di spazzatura per strada in ogni angolo della città e in moltissimi centri della provincia

COSENZA – Il dipartimento Ambiente della Regione ha nominato Ida Cozza, 49 anni, quale commissario ad acta che dovrà individuare il sito nel quale realizzare l’ecodistretto e i due punti strategici dove dovranno sorgere le discariche di servizio.

Intanto, nel pomeriggio di oggi, alle 15.30 è prevista una riunione in prefettura a Cosenza, per tentare quantomeno di superare e tamponare la crisi in atto che vede decine e decine di sacchetti di spazzatura campeggiare per le strade. Secondo i primi riscontri si punta all’ampliamento della discarica in contrada “Silva” a Cassano allo Jonio con la realizzazione di una nuova buca.

Poi si passerà alla discussione sui debiti dei Comuni morosi tra cui Cosenza, che deve versare più di 1 milione di euro e che però si trova in stato di dissesto. Anche i comuni in regola però, potrebbe pagare il prezzo della mancata raccolta così come annunciato nei giorni scorsi da Calabra Maceri. Ma la situazione si fa difficile se si pensa che dal 1° gennaio 2020, l’assemblea dei sindaci riuniti nell’Ato 1 sarà un organismo indipendente dalla Regione Calabria che non sarà più chiamata all’anticipazione di cassa.