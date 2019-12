Cosenza: “Bisogna amare la gente per fare il medico”, è il motto dell’Unita Operativa di Radioterapia

L’Unita Operativa di Radioterapia oncologica dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza rappresenta uno dei migliori centri del Sud per la gestione e la cura di particolari patologie che affliggono in modo grave tante persone.

COSENZA – La gestione del reparto guidato dal dott. Luigi Marafioti coadiuvato dai dott.ri Luigi e Pierpaolo Zicarelli insieme al personale tutto – medico e paramedico – rappresenta un valido presidio assistenziale di alta specializzazione e un concreto punto di riferimento da Roma in giù, per la cura a la gestione radioterapica ed antalgica di complesse patologie oncologiche e non. L’organizzazione del reparto garantisce una qualità diagnostica e terapeutica di alto livello, confermando una sinergia difficilmente riscontrabile in luoghi dove giornalmente si ha contatto con gravi sequele patologiche.

Oltre alla professionalità e alla competenza sono la passione, lo spirito di gruppo e la dedizione al lavoro, fanno sì che presso il reparto del confluiscano da tutta la provincia e non, centinaia di pazienti il cui parere qualitativo, umano e morale appare unanime.

Riceviamo, infatti, un plauso trascritto in questa nota da una serie di utenti che hanno inteso trasmettere queste attestazioni di stima professionale, ma prima ancora personale ed umana al dott. Luigi Marafioti ed a tutti i suoi collaboratori, per l’altissimo livello delle prestazioni diagnostico – terapeutiche erogate sempre con competenza confermata in altri presidi ospedalieri italiani, con scrupolosità dei trattamenti, con cura del paziente, ma soprattutto con inusuale dedizione morale perfettamente in linea con le parole del Prof. Umberto Veronesi, maestro nel rapporto medico-paziente e luminare indiscusso dei nostri tempi: “…bisogna amare la gente per fare il medico…”, evidenza questa emergente in un periodo storico in cui la sanità calabrese non gode di buona salute.