Dissesto, Cipparrone: “non convoco commissioni fin quando non si ha chiarezza sui conti”

COSENZA – Continua a far discutere il dissesto del Comune di Cosenza e in particolare dalla minoranza arriva la richiesta di chiarezza sullo stato delle casse comunali. A intervenire è il presidente della Commissione controllo e garanzia. “In qualità di presidente della commissione controllo e garanzia – scrive il consigliere del PSE Giovanni Cipparrone – ho inteso non convocare commissioni fino a quando il dirigente avv. Francesco Giovonazzo non viene in commissione a relazionare pubblicamente sull’effettivo stato delle casse comunali e di come intende affrontare le numerose vertenze in atto, vedi stipendi dipendenti comunali cooperative e ditte che hanno anticipato cospicue somme”.

“Mi sembra un atto dovuto, fermare i lavori della commissione, vista l’importanza che riveste detta convocazione, dello stesso dirigente, allo stesso modo invito il dirigente, quanto meno, a rispondere alla mia email di convocazione, fatta già una settimana fa, fatto etico e di collaborazione”.