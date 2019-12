Lucrezia della Valle, la storia di giovani calabresi raggiunti dal successo restando in Calabria

Il volume “Vantativinne! – la Calabria che non si arrende” di Franco Laratta sarà presentato presso la Casa della Musica, alla presenza dei due ragazzi protagonisti delle storie raccontate nel libro e dell’autore

COSENZA – Martedì 10 dicembre alle 11 presso la Casa della Musica, l’IIS Lucrezia della Valle di Cosenza presenta il volume “Vantativinne! – la Calabria che non si arrende” di Franco Laratta. Si tratta di una tappa del tour nelle Scuole Superiori della provincia di Cosenza che racconta agli studenti le storie dei giovani calabresi che si stanno affermando con successo. Rimanendo in Calabria! Nel volume esiste un filo conduttore che emerge per importanza e che può ancora coinvolgere ed appassionare tutti: la possibilità per i giovani calabresi di costruire il loro futuro e, con esso, lo sviluppo del nostro territorio. È questa l’opzione strategica di fondo espressa nel libro: investire sui giovani, sulle loro competenze e sulla loro voglia di fare. Con “Vantativinne!” ci si intende confrontare con i giovani studenti degli Istituti Superiori calabresi circa le opportunità e le potenzialità di rimanere in Calabria, le buone pratiche imprenditoriali, e professionali, per stimolare lo spirito di emulazione e presentare dei buoni esempi da seguire. Alla Casa della Musica interverranno Loredana Giannicola, Dirigente Scolastico dell’IIS Lucrezia della Valle, i docenti Alberico Guarnieri e Antonietta Cozza, due ragazzi protagonisti delle storie raccontate nel libro, Andrea Minervini e Gabriele Bafaro e l’autore, Franco Laratta.