Orrore a Cosenza, gattini trovati con il cranio fracassato nel cortile di un condominio

Intervento delle Guardie Zoofile ENPA a supporto e in collaborazione con ASP Cosenza, Polizia Provinciale e Questura di Cosenza per effettuare sopralluogo e rilievi del caso.

COSENZA – I due poveri animali sono stati rinvenuti con il cranio fracassato nel cortile di un condominio del centro città. Sul posto sono intervenute le Guardie Zoofile ENPA, l’ASP Cosenza, la Polizia Provinciale e gli uomini della Questura per effettuare sopralluogo e i rilievi del caso.

“La violenza contro gli animali è un crimine – scrive l’Enpa Cosenza Rende – e saremo sempre in prima linea perché la giustizia faccia il suo corso”. I corpi dei gatti saranno analizzati per l’accertamento delle cause della morte, certamente avvenuta in maniera dolosa ma soprattutto con una modalità fredda ed efferata. Si sospetta un avvelenamento/stordimento e poi violenti colpi al cranio delle due indifese creature. Niente di accidentale, dunque, ma premeditata e atroce crudeltà.

L’art.544 ter del Codice Penale recita: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità , cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”. ENPA farà tutto quanto in suo potere affinché il colpevole di questo gesto atroce venga identificato e condannato. “Nel frattempo ripetiamo – scrive l’Enpa – che la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali”.