Cosenza, incidente su via Pomponio Leto. E il traffico impazzisce

Un incidente senza gravi conseguenze ha mandato in tilt la circolazione nei pressi della rotatoria di via Pomponio Leto

.

COSENZA – Un incidente senza nessuna conseguenze, tra un mezzo pesante ed un’automobile su via Pomponio Leto, nei pressi della rotatoria che scende verso piazza Europa, ha letteralmente mandato il traffico in tilt il traffico cittadino in una zona già abbastanza trafficata nelle ore di punta. Lunghe code e auto incolonnate in direzione autostrada e viceversa, ma anche da chi arriva dalla sopraelevata o si collega da via degli Stadi. In pratica si è creato un vero e proprio imbuto di autobus ed automobili costrette a procedere a passo d’uomo tra i clacson che suonano senza sosta.