Il post di Occhiuto sul futuro Parco del Benessere: “Luogo fiabesco e inimmaginabile”

COSENZA – Nonostante le problematiche che stanno affliggendo la città bruzia in questi giorni (in particolar modo il tema rifiuti e le spettanze arretrate di tutti i dipendenti comunali), il primo cittadino è fiducioso e punta al benessere futuro dei cosentini, attraverso un grande parco in fase di costruzione. “Ieri – si legge in un post del sindaco Mario Occhiuto – abbiamo fatto un sopralluogo sui lavori di costruzione del Parco del Benessere e della nuova Piazza della Fontana di Giugno. È qualcosa di inimmaginabile visto dall’interno. L’impresa sta lavorando sulle piantumazioni delle essenze profumate e poi passerà alle piante colorate e agli agrumi di Calabria. Il Parco è stupendo perché assume una dimensione irreale, direi quasi fiabesca, tra i palazzi all’interno della città contemporanea.