Frana a Cosenza, sarà sospesa l’erogazione idrica. Domani la riparazione della condotta

Per consentire la riparazione della condotta, che sarà effettuata domani, nel pomeriggio sarà sospesa l’erogazione idrica. La strada nel frattempo è stata ripulita dalla terra e dal fango

.

COSENZA – Le operazioni di messa in sicurezza su via Corsonello sono state concluse, con la pulizia della terra e dei detriti che avevano invaso praticamente tutta la carreggiata a seguito della frana provocata da una perdita d’acqua, mentre un’autobotte si sta occupando di pulire l’asfalto dal fango. È stata transennata una porzione di strada che permette adesso alle auto di poter transitare con senso unico alternato. Domani invece sarà effettuata la riparazione della condotta idrica. Per questo motivo, ma anche per evitare nuovi smottamenti, nel pomeriggio verrà interrotta l’erogazione idrica che interesserà una parte della città di Cosenza. Sospensione necessaria, visto che l’acqua continua a fuoriuscire e ci sarebbe il rischio di un nuovo smottamento.