Cosenza, cede l’asfalto e si apre una voragine. Strada messa subito in sicurezza

COSENZA – Cede all’improvviso l’asfalto e si crea una profonda voragine che mette a rischio gli automobilisti in transito ed i pedoni. Per questo motivo sia i commercianti della zona che gli stessi cittadini, hanno immediatamente avvertito la municipale di Cosenza che è arrivata prontamente sul posto. In attesa dell’immediata riparazione, è stata transennata la profonda buca che si è creata in piazza delle autolinee, esattamente in via Adolfo Quintieri all’incrocio con via delle Medaglie d’Oro in un tratto a senso unico.