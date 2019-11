Cosenza, in vigore il piano straordinario dei trasporti. Parcheggi e bus per il centro

Il servizio predisposto dall’amministrazione comunale è attivo da oggi e fino al 7 gennaio. Prevede l’utilizzo di 4 parcheggi scambiatori: a Vaglio Lise, via Valentini, in prossimità del Ponte di Calatrava e allo svincolo autostradale di Cosenza Sud, dove si potrà lasciare l’auto e raggiungere il centro utilizzando le navette dell’Amaco

.

COSENZA – Per rendere più agevole gli acquisti di Natale nei negozi della città e per poter più facilmente raggiungere il centro cittadino anche dai quartieri più periferici, facilitando l’accesso di quanti vorranno raggiungere la città di Cosenza, l’Assessorato alla crescita economica urbana e alle attività economiche e produttive, guidato da Loredana Pastore, comunica il Piano straordinario dei trasporti che entrerà in vigore oggi, venerdì 29 novembre e che proseguirà fino al 7 gennaio 2020. Si tratta di un Piano straordinario, varato, proprio in occasione del Natale e delle festività di fine anno, di concerto con l’Assessore alla mobilità sostenibile Michelangelo Spataro, l’Amministratore di Amaco, Paolo Posteraro e il presidente della commissione consiliare trasporti, Gisberto Spadafora.

4 parcheggi scambiatoi e navette per il centro

Nel Piano figurano diverse opzioni a beneficio dei cittadini, dei turisti, dei visitatori della città e degli stessi commercianti. La prima di queste opzioni è la navetta Amaco “I love shopping” che arriva comodamente a domicilio e dopo gli acquisti in centro o altrove, riaccompagna chi ha deciso di fruirne a casa. L’Amaco metterà, inoltre, a disposizione quattro circolari natalizi: quella denominata “Vaglio Lise” con percorso di andata e ritorno da Piazza Sila; quella denominata “Svincolo Autostradale Cosenza Sud” con percorso di andata e ritorno da Piazza Maestri del Lavoro, quella denominata “Via Scipione Valentini” con percorso di andata e ritorno da Via Scipione Valentini e, infine, la quarta circolare denominata “Via Sant’Antonio dell’Orto”, con percorso di andata e ritorno da Via Sant’Antonio dell’Orto (nei pressi del Ponte di Calatrava).

A supporto delle circolari natalizie funzioneranno 4 parcheggi cosiddetti scambiatori: a Vaglio Lise, via Valentini, in prossimità del Ponte di Calatrava e allo Svincolo autostradale di Cosenza Sud, dove si potrà lasciare l’auto e raggiungere il centro in bus. Inoltre, si potrà lasciare l’auto al parcheggio del Tribunale al costo di un euro fino al 31 dicembre mentre, per il parcheggio dei “Due Fiumi”, l’Assessorato alle attività economiche e produttive ha stipulato una convenzione per i commercianti che potranno, a loro volta, rimborsare ai clienti il costo del ticket di ingresso al parcheggio.