Operatori Cup, sarà un sereno Natale

A 24 ore dalla scadenza del contratto, dopo giorni di lotta, i 54 operatori del Cup dell’Annunziata riprenderanno servizio grazie alla sospensiva del Tar

COSENZA – A risolvere – in parte – la situazione dei 54 lavoratori del call center dell’Annunziata, arriva il Tar. Nella sospensiva, i giudici amministrativi ritengono fondate le motivazioni del ricorso presentato dai dipendenti, che sono tutti soci lavoratori della Seatt, nelle quali si evidenzia che il contratto debba intendersi valido finché l’Azienda Ospedaliera non procederà ad una nuova gara di appalto per l’aggiudicazione dei servizi esternalizzati. Questo consentirà ai lavoratori di continuare a svolgere le loro mansioni e acquisire il tempo necessario per ottenere la clausola di salvaguardia al momento del subentro della nuova ditta, e, contestualmente, evitare la sospensione dei servizi per i cittadini.

Soddisfatti, almeno per adesso, i rappresentanti sindacali, che però precisano “terremo alta l’attenzione e rimarremo vigili”. La soluzione definitiva sarebbe l’internalizzazione dei lavoratori.