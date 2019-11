Cosenza, dipendenti in agitazione. Vogliono stipendio e dimissioni della Giunta

Sono in stato di agitazione i dipendenti comunali. Vogliono chiarezza, capire quando e se verrà pagata la mensilità di novembre e chiedono anche le dimissioni del sindaco e della Giunta “hanno fallito, vadano a casa”

COSENZA – Sono in stato di agitazione i dipendenti di Palazzo dei Bruzi che ad oggi non sono stati pagati e chiedono garanzie per il futuro, alla luce della procedura di dissesto. Il rischio è che l’anticipazione di cassa riesca a pagare solo una rata dello stipendio e sarebbero a rischio gli stipendi di dicembre e quelli del nuovo anno, in una situazione tutt’altro che rosea.

Durante l’ultimo Consiglio comunale era stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2019, finalizzata a richiedere al Tesoriere comunale l’attivazione di una anticipazione di cassa complessiva, per l’esercizio finanziario 2019. La richiesta di anticipazione di cassa era stata formalizzata, subito dopo il Consiglio, dalla Giunta comunale. La variazione di bilancio è passata con 17 voti a favore, compreso quello del Sindaco Occhiuto, e 6 astensioni. A questo proposito la minoranza aveva espressamente chiesto assicurazioni circa la destinazione delle risorse richieste con l’anticipazione al tesoriere comunale al pagamento delle spettanze stipendiali dei dipendenti comunali, delle Cooperative e dei dipendenti di Ecologia Oggi, aspetti questi già contenuti nella delibera di giunta adottata subito dopo il Consiglio che vincola per l’appunto l’utilizzo della anticipazione di tesoreria esclusivamente alle spese obbligatorie per legge e, tra esse, al pagamento degli stipendi e alla remunerazione dei servizi locali indispensabili. Al momento non si conoscono le ragioni per cui i dipendenti comunali non sono stati pagati e con i sindacati cercheranno di capire le ragioni. Intanto, dal Comune fanno sapere che si tratta solo di un ritardo burocratico dovuto a tempi tecnici.

I dipendenti “il sindaco e la Giunta si dimettano. Hanno fallito”

“Che fine han no fatto i nostri soldi? – Domanda una dipendente del Comune. Loro (il Comune ndr.) dicono di essere fiduciosi, che hanno parlato non si sa bene con chi e che domani verremo pagati. La realtà dei fatti è diversa, visto che la Banca, un ente privato, con un Comune in dissesto non darebbe anticipazioni di cassa. Cosa ci fanno ancora in Comune delle persone esterne che sono state tolte perché non possono più rivestire quel determinato ruolo? Come mai continuano a sedere dietro le scrivanie a titolo gratuito e prendono un rimborso spese? Ma stiamo scherzano? Qui siamo tutti persone monoreddito e vincitori del concorso, non è venuta la manna dal cielo a darci incarichi vari. Con una situazione del genere parlano ancora di luminarie, albero di Natale e Capodanno. Prima il pane ai nostri figli e poi se restano soldi può arrivare il resto. È una situazione assurda, non ci dicono nulla se non di essere fiduciosi ma non lo siamo per nulla. Tutti i dipendenti del Comune stiamo chiedendo le dimissioni del Sindaco, del consigliere e della Giunta. Tutti e nessuno escluso, perché hanno fallito“.