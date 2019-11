Rottura sulla condotta dell’Abatemarco. Interrotta l’erogazione idrica su tutta la linea

Per la città di Cosenza, Sorical comunica che garantirà il servizio per i serbatoi De Rada e Merone fino alle ore 14.30 utilizzando le vasche di Cozzo Muoio

COSENZA – Sorical sta intervenendo con una impresa specializzata in località Cumma di San Marco Argentano per riparare una rottura alla condotta dell’acquedotto Abatemarco, causata dai lavori in corso per l’installazione di pale eoliche. Per consentire i lavori in sicurezza, si è reso necessario interrompere l’erogazione di tutta la linea dell’’acquedotto. Per la città di Cosenza, Sorical garantirà il servizio per i serbatoi De Rada e Merone fino alle ore 14.30, utilizzando le vasche di Cozzo Muoio. Si prevede l’ultimazione dei lavori in serata.