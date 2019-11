FOTO – Frana ‘attiva’ nel centro storico in via Paradiso, strada chiusa

Il maltempo dei giorni scorsi ha determinato il cedimento di un costone. L’area nel centro storico di Cosenza è ad alto rischio idrogeologico.

COSENZA – Una frana, un costone venuto giù e finito sulla strada. E’ accaduto in via Paradiso nei pressi dei “13 Canali”. A causare il cedimento e la frana in particolar modo le ultime precipitazioni metereologiche ma anche movimenti legati agli ultimi eventi sismici. La frana è da considerare attiva. Sulla strada è finito non solo un costone di roccia ma anche fango, parti di alberi e detriti. L’area al momento è transennata e la strada è chiusa e non è stato comunicato quando sarà ripristinata la normale circolazione.