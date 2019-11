Cosenza, mense scolastiche rischiano la chiusura. Già pronta la soluzione

La preoccupazione di diversi genitori che usufruiscono del servizio. Il 30 novembre scadrà il bando e senza un’eventuale proroga si rischia la sospensione del servizio. L’assessore Lanzino “non ci sarà alcuna sospensione,stiamo già provvedendo a individuare la soluzione”

COSENZA – Preoccupa la notizia sull’eventuale sospensione del servizio mensa nelle scuole comunali di Cosenza a causa del dissesto finanziario dell’Ente. Sono diverse le segnalazioni giunte in redazione di genitori preoccupati, che vedrebbero il servizio sospeso a partire dal 1 di dicembre e che chiedono urgentemente chiarimenti all’amministrazione comunale. Molti genitori hanno segnalato che già da oggi in alcune scuole è stato affisso un cartello nel quale che informava dell’impossibilità ad acquistare i ticket mensa con tutte le problematiche del caso. A rischio ci sarebbero centinaia di bambini che non potrebbero più usufruire del servizio. Il contratto è attualmente in scadenza al 30 novembre e servirebbe una proroga per evitare qualsiasi tipo di sospensione, in attesa di una nuova gara di appalto.

Dal Comune fanno sapere che stanno già lavorando alla soluzione. “Vorrei tranquillizzare la popolazione che non ci sarà alcuna sospensione e stiamo già provvedendo a individuare la soluzione. Vorrei anche chiarire – ha aggiunto l’assessore alla Scuola Matilde Spadafora Lanzino – che il servizio mensa non è considerato essenziale per il legislatore, ma non per questa amministrazione che ha sempre avuto grande attenzione per le politiche sociali”.