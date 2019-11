Bloccata via Alimena, la protesta degli operatori del Cup si sposta verso l’A2

Dopo il blocco del traffico in via Alimena, i lavoratori e i sindacalisti si sono spostati verso lo svincolo autostradale. Ottenuto per domani incontro a Roma

COSENZA – Non hanno ottenuto il tavolo in Prefettura tra le parti e hanno deciso di innalzare il livello della protesta i 54 operatori del Cup dell’Annunziata ai quali scade sabato il contratto di lavoro. Una cinquantina hanno bloccato via Alimena, paralizzando il traffico cittadino e due lavoratori sono saliti sul cornicione della direzione dell’Azienda ospedaliera.

I sindacati avevano chiesto un tavolo di concertazione tra le parti affinché si potesse espletare la gara, in modo da consentire ai lavoratori di continuare a svolgere le loro mansioni e acquisire il tempo necessario per ottenere la clausola di salvaguardia al momento del subentro della nuova ditta, e, contestualmente, evitare la sospensione dei servizi per i cittadini. Dalla Prefettura pare non ci sia stata la possibilità di organizzare questo incontro e i lavoratori hanno deciso di protestare con maggiore veemenza per coinvolgere l’opinione pubblica.

I lavoratori si sono spostati poi, su via Paquale Rossi, creando disagio al traffico in entrata e uscita dalla città. Così facendo hanno ottenuto che la loro situazione venga discussa a Roma. Domani, infatti, ci sarà un incontro tra il commissario ad acta alla sanità calabrese Saverio Cotticelli e il ministro alla Salute Roberto Speranza. I lavoratori hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni in attesa dell’esito dell’incontro di domani, ma promettono nuove proteste se non si dovesse trovare una soluzione.