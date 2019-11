Truffe, il finto SMS di Poste Italiane che prosciuga il conto. E il corriere fasullo di Bartolini

Un SMS fake che si spaccia per “Poste Italiane” è l’odiosa truffa che nelle ultime settimana ha preso di mira migliaia di utenti che utilizzano la Postepay. E negli ultimi giorni è tornato alla carica anche il “finto “corriere di Bartolini

.

COSENZA – Nelle ultime settimane sono arrivate diverse segnalazioni di truffe ai danni di cittadini che utilizzano Postepay. In un finto messaggio di “Poste Italiane”, arriva la richiesta di conferma dei propri dati personali per non far chiudere il conto, ma è l’ennesimo tentativo di truffa ai danni di Poste Italiane e dei loro ignari clienti. La vittime ricevono un SMS direttamente sullo smartphone in cui si invita a cliccare su un link per confermare i propri dati personali e di accesso, altrimenti il rischio è quello della sospensione del conto corrente. Il testo del messaggio è più o meno il seguente “abbiamo sospeso le sue utenze postali per manata sicurezza Web. Poste Italiane, confermi i suoi dati al link seguente” . Il messaggio viene inviato da “PosteInfo”, ma non ha nulla a che vedere con il servizio informativo delle Poste e si tratta di truffatori a caccia delle credenziali in quello che è un vero e proprio tentativo di pishing. L’ignaro utente, infatti, viene rimandato ad un dominio farlocco dove viene richiesto di inserire le proprie credenziali di accesso in una sorta di finta area utenti. Se inseriti, questi finiranno nella mani dei truffatori che potrebbero arrivare anche a prosciugare i conti correnti.

Il finto corriere di Bartolini che chiede informazioni

Tornata a mietere vittime anche la truffa del finto Corriere di Bartolini. Il corriere fu preso di mira già alla fine del 2018 quando i criminali utilizzarono il nome del noto spedizioniere per una campagna di smishing per rubare informazioni alle potenziali vittime. Agli utenti venivano inviati messaggi di testo sui telefonini ed e-mail con fantomatiche promozioni e sondaggi a tempo. per attirare le vittime nella trappola ed estorcere informazioni personali, numeri di carte di credito a altri dati riservati. La stessa Bartolini nei mesi scorsi ha esortato tutti gli utenti a diffidare dagli SMS e dalle email che circolano a suo nome in quanto si tratta di evidenti tentativi di frode.

Alla nostra redazione è arrivata la testimonianza di un utente. In questo caso il nome della Bartolini è stato impropriamente utilizzato da un finto operatore. Questa la testimonianza dell’utente “sono stato contattato al telefono di casa da una persona che diceva di essere un corriere della Bartolini e comunicava di dovermi consegnami un pacco che io in realtà non aspettavo. La cosa strana è che nonostante avessi ripetuto più volte di non aver fatto nessun ordine e di non aspettare nulla, pretendeva da me molte altre informazioni personale e riferimenti come indirizzi di casa, del lavoro ecc… Alle mie rimostranze ha chiuso dicendomi che mi avrebbe richiamato dovendo controllare sul pacco. Provando invece io più volte a richiamare quel numero non rispondeva nessuno“. I malfattori anche in questo caso mirano ad ottenere le informazioni e i dati sensibili degli utenti.