Onco Med diventa punto di riferimento medico per le donne vittime di violenza

“Credo sia doveroso da parte nostra, essere al fianco di chi vive momenti di grandi difficoltà” sottolinea la presidente di Onco Med, Francesca Caruso

COSENZA – Onco Med diventa punto di riferimento medico delle donne vittime di violenza. L’associazione presieduta dalla giornalista Francesca Caruso in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne annuncia che lo Studio medico oncologico gratuito Onco Med di Cosenza, che si trova nel centro storico della città, di concerto con il Centro Antiviolenza Roberta Lanzino, che svolge un lavoro egregio seppur impegnativo e complicato, ha deciso di fare da supporto medico a tutte le donne vittime di violenza.

“Molti non vedranno il nesso tra la violenze e la prevenzione dei tumori –dichiara Francesca Caruso – ma le donne che subiscono violenza, tendono spesso ad annullarsi e prendersi cura della propria salute, diventa difficile e complesso”.

Onco Med, lo studio oncologico gratuito che nasce per far fronte alle sacche di indigenza della città, da oggi dunque, tenderà una mano alle tante donne quotidianamente soggette a umiliazioni, soprusi e percosse. Obiettivo di questa iniziativa è garantire a queste donne una consulenza diretta per la prevenzione dei tumori, una diagnosi strumentale, quando necessaria, i consigli sull’offerta delle migliori competenze e tecnologie diagnostiche e terapeutiche, validate dai più recenti dati della letteratura, presenti nella regione ed eventuale programma terapeutico da adottare.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Centro intitolato a Roberta Lanzino che da oggi avrà un aiuto in più in quella che purtroppo oggi è stata definita un’emergenza pubblica. Le visite e le consulenze saranno effettuate naturalmente in completo e assoluto anonimato.