Cosenza, protestano sul tetto del CUP i lavoratori SEATT a rischio licenziamento

Continua la protesta dei dipendenti della Cooperativa S.E.A.T.T. che stanno manifestando per protestare contro l’imminente licenziamento dei 54 lavoratori “la protesta continuerà ad oltranza finché non ci si sederà intorno a un tavolo con tutte le parti coinvolte”

COSENZA – Non si ferma la protesta dei lavorati della Coperativa SEATT che a fine novembre vedrà il licenziamento di 54 operatori. Una decina di dipendenti aderenti alla sigla sindacale dell’USB ha iniziato la sua protesta salendo sul tetto del Cup dell’Ospedale di Cosenza. Per domani mattina è previsto un sit-in alla cittadella regionale di Catanzaro.

“Il licenziamento nella data del 30 Novembre si avvicina sempre di più, quasi la totalità dei lavoratori e delle lavoratrici ha già ricevuto la lettera di licenziamento da parte della Cooperativa – scrivono in un comunicato – nessuna buona notizia per i/le 54 dipendenti della Cooperativa Seatt. Il tavolo di giovedì scorso con la dirigente Panizzoli e il successivo tavolo con la dottoressa Tarsia in Prefettura, non hanno sortito alcun effetto.. Il vero punto di domanda resta su come l’Azienda Ospedaliera intenda sostituire le 54 persone dal primo di Dicembre. Gli attori istituzionali che hanno il potere di intervenire concretamente e nell’immediato sulla questione, aldilà delle dichiarazioni alla stampa, sembrano ignorare la vertenza, promuovendo una comoda posizione di stallo. Nella giornata di sabato 23 novembre i lavoratori e le lavoratrici si sono riuniti/e in un’assemblea, definendo le modalità di conduzione della mobilitazione”.

L’Unione Sindacale di Base da questa mattina ha attuto la protesta insieme ai lavoratori e alle lavoratrici. Non sono stati bloccati i servizi del CUP, che avrebbe messo in difficoltà solo i cittadini, ma per protestare i lavoratori sono saliti sul tetto. “La protesta continuerà ad oltranza finché – fanno sapere – non ci si sederà intorno a un tavolo con tutte le parti coinvolte: la Dirigente Panizzoli, il Commissario Cotticelli, la Cooperativa SEATT e la Prefetta Galeone. Per noi- concludono – l’unica soluzione possibile è l’internalizzazione e la stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici contro il sistema degli appalti a ditte esternalizzate”.