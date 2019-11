Giovane cosentina muore in un incidente a Palma di Maiorca

Sarebbe dovuta tornare in città per le festività natalizie Elvira Gualtieri, la trentaduenne cosentina, morta dopo essersi schiantata con il suo scooter contro un palo della luce

COSENZA – La città, i familiari, gli amici sono attoniti per la tragedia avvenuta nella capitale delle Isole Baleari. Elvira Gualtieri, riferiscono i quotidiani locali, era a bordo di uno scooter 125 quando, forse a causa di una violenta raffica di vento ha perso il controllo del mezzo ed ha impattato violentemente contro un lampione nei pressi di Parc de Riera. Sul posto, avvisati dai passanti, si sono precipitati i soccorsi che hanno tentato per diversi minuti di rianimarla, ma le sue ferite erano molto gravi e la giovane si è spenta.

Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 2.30 di notte e all’arrivo dell’ambulanza la giovane presentava un gravissimo trauma cranico e a nulla sono valse le manovre di rianimazione. La Polizia di Palma ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte della 32enne e dalle prime ipotesi l’incidente è stato autonomo e non ha coinvolto altri mezzi ma sono comunque al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sul posto il medico legale mentre il corpo della ragazza è stato portato all’istituto di medicina legale per l’autopsia. Elvira era a Palma di Maiorca per lavoro e per le festività natalizie sarebbe rientrata a Cosenza.

Numerosi i post degli amici sui social dove Elvira, una ragazza piena di voglia di vivere il 16 ottobre scorso scriveva: “La vita è come una macchina fotografica: concentrati solo sull’importante e cattura i bei momenti. Tira fuori dal negativo qualcosa di positivo”.