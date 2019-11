Allerta rossa. Avviso ai cittadini dal comune di Cosenza, a Rende attivato il COC

A seguito dell’allerta meteo rossa diramata dalla protezione Civile è stato attivato il Centro Operativo Comunale a supporto del Sindaco, autorità di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. L’avviso alla cittadinanza del comune di Cosenza e le precauzioni da adottare

.

COSENZA – Facendo seguito all’emanazione di allerta meteo da parte della Protezione Civile regionale, il comune di Rende ha già attivato tutte le procedure del caso. Il rischio rosso previsto per domani, massimo livello di allerta, interesserà anche il nostro territorio. Per questo si è attivato il centro COC (Centro Operativo Comunale) ed è stata firmata dal sindaco Marcello Manna la relativa ordinanza di sospensione delle attività su tutto il territorio comunale. Anche a Catanzaro il comune ha attivato il Centro Operativo Comunale disponendo la chiusura per la giornata di domani di tutti gli impianti sportivi cittadini. Il Comune di Vibo ha attivato un’unità di crisi per monitorare la situazione.

Cosenza, avviso alla cittadinanza

Il Settore Protezione Civile del Comune di Cosenza, attraverso la dirigente, Ing. Antonella Rino, ha diramato un avviso alla cittadinanza a seguito del messaggio di allerta meteo della Protezione civile regionale con il quale è stata comunicata a Palazzo dei Bruzi l’Allerta Rossa su tutto il territorio comunale dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani, 24 novembre, fino alle ore 24,00. “Attesa l’alta probabilità di accadimento di forti precipitazioni a carattere temporalesco con forti raffiche di vento – si sottolinea nell’avviso alla cittadinanza – si raccomanda di adottare le seguenti misure comportamentali:

– Evitare di allontanarsi dalla propria abitazione se non strettamente necessario

– Non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate, ponti

– Porre estrema attenzione nell’attraversamento di sottopassi o ponti

– Fare attenzione alla possibile caduta di rami e alberi

– Non sostare nella zona di possibile caduta di cornicioni o tegole

– Non sostare in locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti o inondazioni

In caso di pericolo – si legge ancora nell’avviso – contattare i seguenti numeri:

VIGILI URBANI 0984/813760

VIGILI DEL FUOCO 115

CARABINIERI 112