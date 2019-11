Da Cosenza diecimila euro per progetti umanitari

La visita in città della presidente della fondazione Internazionale dei Lions rientra in una delle cinque tappe italiane che ha scelto come visita ufficiale

COSENZA – Visita in città della presidente della Fondazione Internazionale dei Lions (LCIF), Gudrun Yngvadottir. La Yngvadottir è un pluripremiato scienziato biomedico islandese, dal 1990 lavora presso l’Università d’Islanda come vicedirettore all’Institute of Continuing Education. La sua visita al Distretto dei Lions rientra in una delle cinque tappe italiane che ha scelto come visita ufficiale. In questo caso è stato scelto anche il Distretto 108 YA che comprende Calabria, Basilicata e Campania, di cui è Governatore l’ingegnere Nicola Clausi . Per l’occasione il Distretto ha dato un importante contributo economico alla fondazione di 10 mila euro.

La Fondazione del Lions Clubs International (LCIF) è stata classificata come la migliore organizzazione non governativa, secondo un report del Financial Times, e dal 1968 ha donato ben 800 milioni di dollari per un totale di oltre 10.500 sussidi assegnati. La Gudrun Yngvadottir ha avuto anche l’occasione di visitare ed apprezzare Cosenza. Dopo la visita alla pinacoteca di Palazzo Arnone la serata è proseguita presso un noto locale di Cosenza nel corso della quale hanno sfilato i gioielli del maestro orafo Michele Affidato, che per l’occasione ha fatto omaggio di un gioiello per contribuire alla raccolta fondi per LCIF.