Cosenza, Brutia Commercianti: «ripristinare l’area parcheggi dell’autostazione»

Ancora una volta l’associazione Brutia Commercianti, che riunisce le attività ricadenti nell’area dell’autostazione di Cosenza chiede un intervento per il parcheggio attiguo al sito e per la situazione generale relativa proprio alla possibilità di parcheggiare nella zona

COSENZA – «La nostra associazione – scrive il presidente Luigi Mastrandrea – nel continuo intento di ripristinare e migliorare il sito dell’autostazione, così importante per l’economia cittadina, pone questa volta l’attenzione, a chi di dovere, sul parcheggio attiguo al sito, e comunque di proprietà delle Ferrovie della Calabria».

«Lo stesso infatti, da circa un mese è vuoto dopo che, da diversi anni, è stato occupato abusivamente. Attualmente quindi non è possibile parcheggiare neanche a pagamento perché dismesso e privo di destinazione. Riteniamo che – scrive l’associazione Brutia Commercianti – in una città congestionata dal traffico, alla quale sono stati sottratti da un’incommentabile amministrazione comunale, centinaia di parcheggi su Viale Parco, sia importante dare a quest’area una giusta e produttiva destinazione».

«Vorremmo inoltre far notare che, negli ultimi tempi, sono stati posti dei manufatti in cemento all’ingresso dell’autostazione che sembra provengano dalla stazione di Vaglio Lise; gli stessi limitano le manovre dei pullman e la loro momentanea sosta. Sarebbe opportuno – scrive ancora il presidente Mastrandrea – che determinate e future decisioni fossero messe al vaglio degli organi di competenza ovvero di quegli organi sindacali che vigilano e tutelano l’area per far sì che le condizioni di coloro i quali vi lavorano o vi gravitano siano sempre al meglio».

«Vorrei precisare che – conclude il presidente dell’associazione – che le varie amministrazioni comunali alle nostre continue e decennali richieste riguardanti l’intervento su questo sito, si sono sempre mostrate sorde e non vorremmo che venissero prese decisioni frutto di speculazioni o interessi personali. Desideriamo inoltre, da associazione dei commercianti, chiedere agli organi preposti una maggiore flessibilità nei controlli delle auto in sosta data la situazione molto precaria della viabilità e di conseguenza della quasi impossibilità di trovare parcheggio».