Controlli della polizia all’autostazione. Faisa Confail “è segnale importante”

COSENZA – Questa mattina le forze dell’ordine hanno eseguito alcuni controlli nell’area interna dell’autostazione, dove più volte sono stati segnalati atti vandalici e di microcriminalità. L’organizzazione Faisa Confail in diverse occasioni aveva richiamato l’attenzione delle autorità sulle condizione di degrado e pericolo in cui versa la zona. “Oggi – scrive l’organizzazione – in riferimento all’intervento odierno, riteniamo che sia stato dato un segnale importante riguardante la sicurezza dei cittadini, pendolari e commercianti della zona. Un ringraziamento va al Prefetto, alla Polizia e al Comune di Cosenza per questo intervento deciso, effettuato nella fascia oraria da noi richiesta. Grazie anche al supporto dell’associazione Brutia Commercianti, che a gran voce ha sempre cercato di richiedere l’ attenzione per questa grande problematica. A tal proposito, ribadiamo nuovamente un ulteriore sforzo alle autorità competenti nell’intensificare i controlli. Siamo sempre più convinti che la soluzione migliore sia la creazione del posto di un centro di forze dell’ ordine“.