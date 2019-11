Cosenza, la Piattaforma: parcheggio a Vagliolise e “bus natalizio” per il centro città

I consiglieri della”Piattaforma” hanno sottoposto al sindaco di Cosenza una proposta in tema di viabilità e mobilità urbana. Un parcheggio scambiatore nella stazione ferroviaria di Vagliolise da collegare al centro città con una navetta dedicata in via sperimentale nel periodo natalizio ma replicabile durante tutto l’anno

.

COSENZA – La proposta della “Piattaforma” da attuare sperimentalmente per l’imminente periodo natalizio, sarebbe poi da tenere in considerazione per una stabile offerta in tema di trasporto pubblico e di viabilità urbana. Al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto è stato proposto di istituire un parcheggio all’interno della stazione di Vagliolise da affidare gratuitamente ad Amaco SPA, la quale provvederebbe a ripulire l’area, dotarla di impianto di videosorveglianza, realizzare gli stalli dei parcheggi e installare un parcometro a tariffazione giornaliera.

“Navetta Shopping”: da Vagliolise a Piazza Mancini in 10 minuti

“Inoltre – spiega la Piattaforma – la stessa Amaco collegherebbe il parcheggio della stazione al centro di Cosenza con una navetta dedicata, che potremmo chiamare “Navetta Shopping“, seguendo il tragitto Stazione Vagliolise-Piazza Mancini attraverso la strada statale 107, passando per contrada Gergeri. Un collegamento veloce e senza fermate intermedie, che in 10 minuti accompagnerebbe i fruitori del parcheggio in centro città, al costo nella normale tariffa di viaggio. L’area parcheggio della stazione di Vagliolise è baricentrica rispetto agli ingressi principali della città, ossia rispetto agli ingressi autostradali di Cosenza Nord e Cosenza Sud, a quello del versante della Presila e della Costa Tirrenica”.

Collegamento dalle 9 alle 21 e sconti

Ad una tariffa piuttosto conveniente, che si aggirerebbe attorno ai 4,00 € (€ 1,00 parcheggio, € 3,00 ticket di viaggio a/r), e senza attraversare la città alla ricerca di un parcheggio orario – spiegano i consiglieri della Piattafoma – , l’automobilista che si reca in città per shopping o per sbrigare faccende dai tempi lunghi, troverebbe un’area di sosta raggiungibile con facilità e collegata da strade a scorrimento veloce, costantemente servita da un servizio navetta dedicato e attivo nelle ore cruciali, ossia dalle ore 9:00 alle ore 21.00. Siamo certi – affermano gli esponenti della Piattaforma – che i commercianti sarebbe ben disposti a farsi carico del costo che gli utenti andrebbero a sostenere, sostenendo l’iniziativa attraverso il riconoscimento di uno sconto riservato ai possessori del biglietto della ‘Navetta Shopping’. L’iniziativa non avrebbe alcun costo per l’Amministrazione Comunale e anzi sarebbe l’occasione per offrire un servizio a supporto ai commercianti proprio nel periodo natalizio, per l’alleggerimento del traffico cittadino, e per la rivitalizzazione di un’area periferica e scarsamente utilizzata, come la stazione ferroviaria. La sicurezza sarebbe garantita dall’impianto di videosorveglianza e da un opportuno controllo da parte della Polizia Municipale, in un’area già abbondantemente illuminata da RFI.