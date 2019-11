Scontro sulla Statale 107 nei pressi dello svincolo di Zumpano. Grave una donna

L’incidente intorno alle 15:30 sulla Statale 107 in località “Cannuzze”subito dopo lo svincolo per Zumpano. Grave una donna trasportata all’Annunziata in codice rosso

.

COSENZA – Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada statale 107 Silana Crotonese in località “Cannuzze“, subito dopo lo svincolo per Zumpano in direzione Crotone. Per cause in corso di accertamento una Lancia Ypslon sarebbe sbandata, impattando violentemente contro il guardrail. L’incidente ha coinvolto anche un’altra auto guidata da un uomo che non avrebbe riportato conseguenze. Ad avere la peggio invece la conducente della Ypslon, una donna sui 30 anni, trasportata in codice rosso all’Annunziata di Cosenza in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale di Cosenza per i rilievi del caso, i vigili del fuoco e personale dell’Anas per la gestione del traffico che ha subito pesanti rallentamenti. Al momento dell’incidente la strada era resa viscida dalla pioggia.