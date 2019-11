Ecologia Oggi, Comitati Cittadini Ambientali. Il 21 novembre a San Pio da Pietralcina

Continua l’impegno di Ecologia Oggi Spa attraverso i Comitati Cittadini Ambientali per la preservazione dell’ambiente. Appuntamento giovedì 21 novembre alle ore 10 alle 12 presso Piazza San Pio da Pietralcina

.

COSENZA – In un’ottica di preservazione dell’ambiente, continua l’impegno di Ecologia Oggi Spa attraverso i Comitati Cittadini Ambientali. Per garantire una migliore vivibilità della Città per le generazioni future e per un ambiente sano, Ecologia Oggi visita i singoli quartieri per diffondere la cultura della Raccolta Differenziata, il rispetto del Regolamento Comune sulla Gestione dei Rifiuti e l’importanza di contribuire al servizio di igiene urbana attraverso il contributo della TARI. Dal singolo utente ai quartieri che presentano problematiche, quali vere e proprie micro discariche, per migliorare la qualità della vita di tutta la Città.

“Vi aspettiamo Giovedì 21.11.2019 presso San Pio da Pietralcina, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.”