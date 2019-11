Domani alla Cittadella del Volontariato, l’inaugurazione dello “Sportello in Rosa”

L’inaugurazione si terrà domani, venerdì 22 novembre, alle 11, all’interno della Cittadella del volontariato di via degli Stadi

COSENZA – Lo “Sportello in rosa” sarà uno lo spazio nel quale le donne, che hanno affrontato o stanno affrontando patologie di neoplasie mammarie, si incontrano, si ascoltano, si raccontano, vivendo momenti rilassanti, in un ambiente sereno e protetto nel quale anche le loro famiglie trovano accoglienza e confronto e dove si svolgono anche attività di danza, fitness, presentazioni di libri ed incontri con esperti in campo oncologico. L’Amministrazione comunale ha concesso lo spazio, aderendo con entusiasmo al progetto ‘Incontro, Ascolto e Cammino: da donna a donna’, ideato e realizzato dall’associazione ‘Meda Calabria’ e sostenuto da Komen Italia”.

Ad illustrare i dettagli dell’iniziativa Flora Barone dell’Associazione Meda Calabria che si occupa della tutela dei diritti delle persone con disabilità ai microfoni di Rlb

Alcuni dei volontari Meda hanno infatti dipinto di rosa le pareti della sede dello sportello, mentre alcune delle ‘donne in rosa’ hanno realizzato su una di queste pareti il logo del progetto. L’inaugurazione dello Sportello sarà preceduta, alle ore 11, da una conferenza stampa alla quale prenderanno parte Stefano Guglielmo, presidente di Meda Calabria, Sergio Abonante e Francesco Mollo, chirurghi senologi; Roberto Siciliano, responsabile Fisica Medica UA di Cosenza; la consigliera comunale Alessandra De Rosa, delegata del sindaco Mario Occhiuto al Terzo Settore, e Francesca Graziano, di Susan G. Komen Italia onlus.