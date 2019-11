I due cani risultavano malnutriti, mostravano segni di sofferenza fisica e psicologica e, uno dei due, aveva infisso, in una zampa, un moschettone di ferro

COSENZA – Il Nucleo Decoro Urbano della Polizia Municipale di Cosenza è stato allertato da alcuni proprietari di un cantiere edile sito in C.da Pulice, perché all’interno di esso vi erano due cani, da più giorni, segregati e senza alcuna fonte di cibo e di acqua. L’ispettore Luca Tavernise, responsabile del Nucleo, insieme ai propri collaboratori, coadiuvato dalla dott.ssa Tiziana Bonofiglio, dirigente dell’ASP di Cosenza, prontamente intervenuto, ha trovato sul posto una situazione al limite della sopravvivenza. Un cantiere in stato di abbandono dove la fitta vegetazione copriva parte del fabbricato privo di tompagnatura e, al suo interno, due cani di razza Amstaff legati ad una corda e in condizioni pietose

Attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità

L’Amstaff è un cane derivato da razze da combattimento come quella del Pitbull, normalmente, se ben tenuto, è fiero e possente mentre lo scenario presentato alla vista degli uomini della Polizia Municipale era raccapricciante.

I due cani risultavano malnutriti, mostravano segni di sofferenza fisica e psicologica e, uno dei due, aveva infisso, in una zampa, un moschettone di ferro che lo bucava letteralmente uscendo dall’altra parte. I due cani sono stati posti sotto sequestro e urgentemente trasportati presso il Canile Sanitario di Donnici dove riceveranno le cure del caso compresa una operazione chirurgica per asportare il moschettone dalla zampa. Prontamente informata la Procura della repubblica, sono in corso tutte le indagini del caso per risalire ai responsabili di un tale gesto incivile e immorale.