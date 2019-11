Comitato ‘Piazza Piccola’ denuncia l’ennesimo crollo nel centro storico di Cosenza

La denuncia del Comitato: “Non ne possiamo più di vivere con un perenne senso di angoscia e precarietà. Il Centro Storico merita rispetto”

COSENZA – Nuovo crollo nel centro storico della città. Questa volta si è trattato si alcune tegole pericolanti da un palazzo di corso Telesio, che costituivano un pericolo per l’incolumità di passanti e automobilisti. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

In merito all’accaduto è intervenuto il Comitato ‘Piazza Piccola’. “Ormai, si tratta di scene a cui siamo abituati – scrivono su Facebook – ad assistere ogni giorno. Vigili del Fuoco che intervengono per scongiurare un rischio imminente di crollo di parte del tetto di un vecchio palazzo prospiciente su Piazza Piccola. Non ne possiamo più di vivere con un perenne senso di angoscia e precarietà. Il Centro Storico merita rispetto! Che le amministrazioni a vari livelli parlino chiaro e dichiarino senza troppi giri di parole se c’è ancora la possibilità di abitare nel centro storico o se dobbiamo andarcene da qui. La prevenzione per noi è prioritaria, e non accetteremo mai discorsi a posteriori con il senno di poi. L’incolumità pubblica è una vostra responsabilità che nessuno vuole assumersi,trincerandosi dietro colpe e responsabile terzi. Il solito gioco a scarica barile che ci ha stancato”.