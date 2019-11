COSENZA – Inaugurati i mercatini di Natale in piazza Bilotti. Alla cerimonia, le quinte classi dell’Istituto comprensivo “Don Milani-De Matera” che come è tradizione accompagnano sin dalla prima edizione il varo ufficiale dei mercatini. I ragazzi hanno intonato anzitutto l’Inno di Mameli e poi hanno dato vita al loro attesissimo spettacolo di cori proponendo brani celebri del repertorio natalizio a cominciare da “Let is snow”. A dirigerli, sotto l’occhio attento della dirigente scolastica Immacolata Cairo, la maestra del coro Olga Rovito.

“La città – ha detto il sindaco Occhiuto – dove le persone amano stare insieme e vivono in armonia”. Al centro dei numerosi stand nei quali spiccano decorazioni natalizie di ogni genere, anche la carrozza illuminata di Cenerentola che farà la felicità dei più piccoli, ma anche dei loro genitori che potranno sbizzarrirsi a fotografarla. “Il Natale – ha detto l’assessore alle attività economiche e produttive Loredana Pastore – non poteva non cominciare senza l’esibizione del coro dell’Istituto comprensivo Don Milani-De Matera. Siete il mio portafortuna e ci fa piacere iniziare il Natale con questa autentica atmosfera gioiosa. Da stasera ci porterete per mano nella magia della festa più bella dell’anno”. Infine, ha ringraziato l’associazione dei commercianti che ha contribuito alla realizzazione dei mercatini. Nel corso della serata inaugurale si è esibita anche l’Orchestra di fiati di Sant’Ippolito. I mercatini di piazza Bilotti resteranno aperti fino al 21 dicembre.