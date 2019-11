Incidente tra Rose e Luzzi. Camion impatta con un furgone che finisce fuori strada

Feriti i due conducenti degli automezzi. Sono stati trasportati in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita

ROSE (CS) – Un incidente si è verificato in contrada Linze, tra Rose e Luzzi. Secondo quanto si è appreso, un camion ha impattato contro un furgone mandandolo fuori strada. Sul posto son intervenuti i Vigili del fuoco di Cosenza che hanno provveduto a estrarre dalle lamiere il conducente del furgone, G.F, 42enne di Santa Sofia d’Epiro. Nell’impatto sono rimasti feriti solo i due conducenti degli automezzi, che soccorsi dai sanitari, una squadra appartenente alla Pet dell’Unical e l’altra alla Misericordia, sono stati trasportati all’ospedale dell’Annunziata. I due non sarebbero in pericolo di vita, sebbene l’uomo alla guida del furgone pare abbia riportato fratture al bacino e un trauma cranico. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Rose, che dovranno stabilire l’esatta dinamica dello scontro.