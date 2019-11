Omicidio Francesco Marincolo “u biondo”. Chiesto l’ergastolo per 4 imputati

Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo nei confronti di Carlo Lamanna, Carmine Attanasio, Giovanni Abbruzzese e Umile Miceli, ritenuti gli organizzatori dell’omicidio di Francesco Marincolo ucciso nel 204 da Michele Bruni per vendicare la morte di “Bella Bella”

CATANZARO – Ergastolo nei confronti di Umile Miceli, Carlo Lamanna, Giovanni Abbruzzese e Carmine Attanasio, ritenuti gli organizzatori dell’omicidio di Francesco Marincolo soprannominato “U biondo”, avvenuto il 27 luglio del 2004 a Cosenza. 8 anni e sei mesi invece per i collaboratori di giustizia Adolfo Foggetti e Daniele Lamanna. Queste la richiesta da parte del Pubblico Ministero di Catanzaro, Camillo Falvo, nei confronti degli indagati, tutti a giudizio davanti al GIP di Catanzaro in sede di rito abbreviato.

Tra gli indagati risultava anche Michele Bruni, oggi deceduto, figlio di “Bella Bella” esecutore materiale dell’omicidio. E la morte di Francesco Marincolo, killer del gruppo Ruà-Lanzino, è da ritenersi legata proprio a quest’ultimo. “U biondo” infatti fu ucciso per vendicare l’omicidio del padre di Michele, Francesco senior Bruni (Bella Bella) avvenuto il 29 luglio del 1999 a Cosenza. Francesco Marincolo fu assassinato mentre si trovava a bordo di una Fiat Cinquecento e stava percorreva via Lazio. A bordo di una moto guidata da Carlo Lamanna, Michele Bruni tese l’agguato mortale esplodendo 10 colpi di pistola. In macchina con lui viaggiava Adriano Moretti ferito agli arti inferiori. Marincolo morì per shock emorragico. Le indagini della DIA permisero di individuare i mandanti, gli esecutori ed i fiancheggiatori dell’omicidio per il quale oggi sono arrivate le richiese della Procura. La sentenza è prevista per fine gennaio.