La Commissione Cultura omaggia l’imprenditore cosentino dei colori

La Commissione cultura ha ringraziato il noto imprenditore Federico Morabito per aver omaggiato la città di vari murales: “Un vero e proprio esempio di cittadinanza attiva”

COSENZA – Il bellissimo gesto di Federico Morabito è stato fortemente apprezzato dalla Commissione cultura di Palazzo dei Bruzi, che su invito di Giovanni Cipparrone, consigliere di riferimento del quartiere in cui l’imprenditore opera, insieme alla presidente della Commissione Alessandra De Rose e all’assessore Loredana Pastore hanno partecipato ieri pomeriggio, alla consegna di un riconoscimento per il noto imprenditore dei colori di Cosenza, che ha regalato luce e bellezza tutte da ammirare, attraverso diversi murales, come quello dedicato alla città, che si trova proprio in via Popilia, o ancora l’omaggio a Denis Bergamini nella curva sud dello stadio Marulla. “La concezione del bello non deve necessariamente accostarsi ad opere costose – si legge nell’iscrizione apposta sul murales – Un po’ di colore e un pizzico di amore per ciò che si sente proprio, sono la ricetta perfetta per raggiungere l’equilibrio”.

A tessere le lodi di Federico Morabito, il consigliere Giovanni Cipparrone: “oltre ad avere un attività in un quartiere popolare, è un imprenditore che ama vivere il territorio ed ama la propria città. Nemmeno un anno fa, il murales nel quartiere del primo lotto, che rappresenta le bellezze della città di Cosenza. E ricordiamo l’altra opera d’arte rappresentata nel murales in ricordo di Denis Bergamini; anche in quella occasione l’impresa Hobby Color si è fatta carico del ripristino e del rifacimento del volto del nostro amato calciatore scomparso”.

“Abbiamo avuto l’occasione di conoscere un giovane artista Matteo Zenardi – prosegue Cipparrone – che ci sta davvero deliziando con queste opere e vorremmo che queste iniziative prendano ancor di più piede nella nostra città. Un fuoco, un incendio culturale che possa coinvolgere tutti i quartieri ed ognuno, possa avere opere di questo tipo ad abbellire gli spazi in cui vive la nostra comunità. Un esempio è Diamante che, grazie ai propri murales è diventata ancor di più attrattiva turistica. Non dimentichiamo – spiega infine Cipparrone – che prima di natale ci sarà l’ultima opera che sarà regalata alla cittadini; questa volta un murales nel quartiere di Casali in ricordo di Mario Gualtieri“.

Nel corso della cerimonia di conferimento del riconoscimento a Federico Morabito, a congratularsi per il lavoro svolto, anche l’assessore Loredana Pastore e la presidentessa della Commissione Cultura, Alessandra De Rose: “Il nostro è un dovere istituzionale – sottolinea la De Rosa – e come presidente della Commissione Cultura, ho accolto l’invito di Matteo Zenardi e anche dell’imprenditore Federico Morabito e a supporto mi sono esposta anche in prima persona per consegnare prima di natale una nuova opera in ricordo di Mario Gualtieri. Per varie circostante il murales non è stato finanziato dall’amministrazione comunale, ma Federico Morabito ha voluto omaggiare la città e la famiglia Gualtieri di questo grande dono”. “Ancora una volta entrambi – prosegue Alessandra De Rosa – si rendono protagonisti di un’azione di beneficenza ma soprattutto di amore per la città dimostrando un grande senso di responsabilità per la propria impresa ma soprattutto per promuovere il nome della città di Cosenza”.

“Stasera abbiamo tre protagonisti – ha spiegato l’assessore alle attività economiche e produttive del Comune di Cosenza Loredana Pastore – Massimo Gualtieri che rappresenta la nostra storia musicale, una persona alla quale siamo tutti affezionati e che ci rappresenta; poi abbiamo un giovane artista che ho conosciuto qualche tempo fa apprezzando le sue qualità artistiche e Federico Morabito che, per quanto riguarda il mio assessorato, sento di ringraziare in maniera particolare, perché da imprenditore vuole dare una mano ed investire. Il ringraziamento arriva anche da parte del nostro sindaco e oggi vuole essere solo l’inizio di una festa per questo grande murales che tutta la città di Cosenza attende. Vogliamo dare un giusto riconoscimento e un ringraziamento per queste opere già realizzate e in fase di realizzazione per la nostra città”.

Emozionato e anche orgoglioso e felice Federico Morabito che sottolinea: “regalare questi murales a quelle che sono le zone periferiche e a volte disagiate è un obbligo come cittadini e come imprenditori della città. Nonostante gli sforzi dell’amministrazione comunale cerchiamo di dare colore alle aree che possono sembrare più “scolorite” e lo facciamo con passione. Riteniamo inoltre che realizzare un murales a corso Mazzini avrebbe meno senso che farlo nel cuore dei quartieri. Questo per noi un senso”.