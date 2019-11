Cosenza, auto si ribalta in centro città

Una donna alla guida di una Dacia Duster ha impattato con un’Alfa Mito e si è ribaltata sul fianco sinistro

COSENZA – Un’auto si è ribaltata a seguito di un incidente in pieno centro, in via Caloprese, vicino piazza Europa. Una donna, che fortunatamente è rimasta lievemente ferita, alla guida di una Dacia Duster, ha impattato con un’Alfa Mito e si è cappottata. La donna è stata immediatamente soccorsa dai commercianti della zona, che hanno poi provveduto a chiamare il 118. Sul posto per gli opportuni rilievi, anche le forze dell’ordine che stabiliranno l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto di Marco Belmonte