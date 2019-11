Lisa Gabriele trovata morta nel 2005 a Montalto, disposta la riesumazione

Sul caso della morte della 22enne di Rose potrebbero esserci colpi di scena. Lisa Gabriele, era stata trovata senza vita in campagna a Montalto Uffugo e si ipotizzò il suicidio

COSENZA – La morte di Lisa Gabriele in un primo momento venne ricondotta ad un suicidio ma potrebbe essere andata diversamente e la Procura di Cosenza ha disposto la riesumazione della salma. Le indagini potrebbero essere riaperte proprio perchè l’ipotesi del suicidio, secondo diversi elementi raccolti, non sarebbe stata la strada giusta che potrebbe essere invece quella dell’omicidio.

A rafforzare la tesi dell’omicidio una lettera anonima, arrivata in Procura nella quale si fa il nome di un poliziotto con il quale la giovane avrebbe avuto una relazione sentimentale e che potrebbe averla uccisa soffocandola e poi depistando gli inquirenti disseminando di elementi legati al suicidio, la scena del ritrovamento del corpo di Lisa.

Nella zona in cui venne ritrovato il corpo della 22enne furono rivenuti una lettera d’addio, due bottiglie di alcolici e un blister di antidepressivi ma dall’autopsia erano emersi elementi diversi in quanto la vittima non aveva assunto nè alcolici nè farmaci. Lisa Gabriele sarebbe stata uccisa in un altro posto e poi portata in campagna a Montalto. Nella zona infatti vennero trovati segni di pneumatici.