Cosenza, Autisti graduatoria 118 davanti l’Asp: “qualcuno ostacola le assunzioni”

Protesta questa mattina davanti alla sede dell’Asp di una rappresentanza degli autisti 118 in graduatoria che secondo il DCA di Cotticelli e le rassicurazioni “verbali” della dirigente Pellegrini attendono ancora la loro assunzione

COENZA – Hanno richiesto l’intervento dei carabinieri del NAS e della Guardia di Finanza, ma si sono detti disponibili anche dalla Questura di Cosenza, gli autisti della graduatoria 118 di Crotone che stamattina si sono recati davanti alla sede dell’Asp in via Alimena. In maniera pacifica, spiega il portavoce Francesco Spadafora “chiediamo quali sono le motivazioni per le quali i telegrammi di assunzione da parte dell’ASp di Cosenza nei confronti dei ricorrenti in graduatoria, quella di Crotone, nonostante ci sia un DCA del commissario Saverio Cotticelli, oltre che un’autorizzazione scritta e un sollecito protocollato presso la sede commissariale di Catanzaro che invita l’Asp di Cosenza ad attingere in maniera celere allo scorrimento della graduatoria per il numero di 16 autisti del 118″.

“Abbiamo parlato con il dottor Guglielmo Cordasco, perchè la dottoressa Pellegrini non è in sede e siamo in attesa che giunga in azienda per chiedere la motivazione. Già nei giorni scorsi, il Nucleo anti sofisticazione e sanità, diretto dal capitano Vincenzo Pappalardo ha avuto due incontri e nell’ultimo pochi giorni fa, la d.ssa Pellegrini, direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale cosentina, ha verbalmente promesso di fronte ai militari dell’Arma che nell’immediato avrebbe provveduto, l’indomani, a far partire i telegrammi”. Sono passati tre giorni e non ci fidiamo e per questo abbiamo allertato tutte le forze dell’ordine e i telegrammi non sono partiti. Vogliamo capire perchè: “le idee che ci siamo fatti sono tante e confuse, la certezza è che non stiamo lavorando e qualcuno sta ostacolando questo processo”.