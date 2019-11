A2, incidente tra Rogliano e Cosenza. Lunghe code in direzione nord

L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia stradale. Segnalate lunghe code in direzione nord

COSENZA – Un incidente nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante si è verificato sull’autostrada A2 del Mediterraneo intorno alle 17:30 nel tratto tra Rogliano e Cosenza, direzione nord, a circa 3 chilometri dall’uscita di Cosenza Sud. Il mezzo pesante sarebbe sbandato finendo contro il guardrail. Nell’urto il mezzo ha perso anche parte del carburante che si è riversato sulla carreggiata. Sul posto è giunta un ambulanza del 118, personale della polizia stradale per i rilievi del caso ma anche per gestire il traffico e gli uomini dell’Anas che si stanno occupando di pulire la carreggiata. Lunghe code si sono formate in direzione nord. Attualmente tutti i mezzi pesanti restano fermi e incolonnati, mentre le auto vengono fatte transitare lentamente.

SEGUONO AGGIORNAMENTI