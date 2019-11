Cosenza, denunciato dall’ex moglie per il mancato mantenimento. Assolto

L’ex moglie sosteneva che per diversi anni l’ex marito non solo non avesse provveduto a versare l’assegno di mantenimento, ma non si fosse mai interessato neanche alle spese straordinarie del figlio. Un 44enne cosentino è stato assolto dal Tribunale per la seconda volta perché il fatto non sussiste

.

COSENZA – Non ha commesso il fatto: con questa formula è stato assolto per la seconda volta un cosentino di 44 anni accusato dalla ex moglie del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare dal 2012 al 2015 (la prima assoluzione risale al 2017 ed era relativa al periodo che andava dal 2010 al 2012). L’ex moglie sosteneva infatti che per tutti quegli anni l’ex marito non solo non avesse provveduto a versare l’assegno di mantenimento, ma non si fosse mai interessato neanche alle spese straordinarie del figlio. La storia parte da lontano e vede il signor L.L., cosentino di 44 anni all’esito di una sofferta separazione con la moglie, raggiunto da una serie di denunce con le quali veniva accusato di non occuparsi del minore, né affettivamente né materialmente. Denunce che si susseguivano e rappresentavano l’uomo come un genitore completamente assente.

Quanto sostenuto dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Chiara Penna in entrambi i procedimenti, lasciava emergere invece come non solo nei periodi di riferimento l’imputato versasse in gravi difficoltà economiche, delle quali era totalmente incolpevole, ma che, nonostante tutto, gli stessi familiari dell’uomo avessero provveduto a versare quanto mensilmente stabilito in sede civile a favore del minore (ora 18enne), tranne che per un breve periodo di qualche mese. I mezzi di sussistenza in penale, nell’ambito del più generale tema della violazione degli obblighi di assistenza familiare, sono infatti cosa diversa dall’assegno di mantenimento civile, dal momento che nel settore penale importa solo ciò che è necessario per la sopravvivenza del familiare dell’obbligato. Mezzi in questo caso mai mancati al piccolo.

Non solo, dalle due istruttorie è emerso come in realtà l’uomo e la sua famiglia avessero sempre cercato un contatto col ragazzino, ma non si sa per quale ragione, siano sempre rimasti esclusi dalla sua vita. La realtà accertata pare essere dunque completamente diversa rispetto a quanto denunciato dalla donna, tanto da spingere stamattina il PM di udienza a rinviare gli atti alla procura nei confronti della persona offesa al fine di valutare la sussistenza del reato di calunnia, ed il Giudice ad assolvere da ogni accusa l’uomo.

Una storia molto triste, dunque, che accende l’attenzione su un argomento spesso poco considerato: il dramma silenzioso di molti uomini ridotti allo stato d’indigenza dopo una separazione, a cui si somma il dolore per l’allontanamento dei figli.