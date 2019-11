I cosentini amano il cibo a domicilio. Il gelato è il prodotto più ordinato

Cosenza fra le città più in crescita per gli ordini a domicilio. Il gelato è il trend più in crescita negli ordini a domicilio in città con +600%

COSENZA – Nella città Bruzia cresce il digital food delivery come abitudine di consumo. Just Eat, app leader per ordinare pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, ha analizzato infatti ben 25 città lungo tutto il Paese e Cosenza risulta proprio una delle nuove città più attive per gli ordini a domicilio, posizionandosi fra le città più in crescita per numero di ordini.

Le cucine e le specialità più ordinate a Cosenza

Secondo l’Osservatorio di Just Eat gli abitanti di Cosenza preferiscono le ricette della tradizione italiana, ma sono anche curiosi di sperimentare specialità non proprio locali. Nella top 3 delle cucine più ordinate si attestano infatti, dopo la pizza, gli hamburger, in particolare in versione bacon cheeseburger e cheeseburger, seguiti dalla cucina giapponese, soprattutto in piatti come gyoza, uramaki Philadelphia e nigiri sakè. Chiude la top 3 la pinsa, soprattutto pomodoro e mozzarella e calabrese. Dall’analisi emerge un podio formato da: gelato con +600% di ordini, con la vaschetta al tartufo originale e tiramisù. Segue la cucina italiana con +257% di richieste in crescita a domicilio, in versione polpette e parmigiana di melanzane. Terzo posto, anche come cucina più in crescita oltre che più ordinata, gli hamburger con +133%: richiestissimi i cheeseburger e burger con la spianata calabra o piccante.

A Cosenza sono soprattutto i giovani tra i 18 e i 35 anni (70%), seguiti dalla fascia 25-36 e poi da profili più adulti (36-45 anni). Sono gli uomini a ordinare di più (70%) rispetto alle donne (30%), soprattutto gli studenti (60%), seguiti dai dagli impiegati.