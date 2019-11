Tensioni a Palazzo dei Bruzi, presentata una petizione per chiedere le dimissioni

E’ stata protocollata questa mattina, la petizione firmata da 500 cosentini al Comune per chiedere le dimissioni del Sindaco, della Giunta e di tutti i Consiglieri Comunali.

COSENZA – Una lettera a firma di Giuseppina Calvelli (del Gruppo di cittadini “Salvate Viale Giacomo Mancini”), di Francesco Civitelli (Costruiamo il Futuro), e da una cittadina Maria Grazia Carlini accompagna la petizione firmata da più di 500 cittadini in una settimana che – viene spiegato – vuole essere “un primo segnale di insoddisfazione e vogliono porre fine ad una pessima esperienza amministrativa”.

Il Documento firmato dai cittadini riporta testualmente “la chiusura del viale Giacomo Mancini, la distruzione e la cementificazione del parco che vi sorgeva, la chiusura di strade come Via Roma e lo stravolgimento dei flussi viari, non hanno fatto altro che aumentare in valore esponenziale il traffico e il conseguente stress e malessere dei cittadini”.

“La ‘retromarcia‘ sulla questione annosa della Metropolitana Leggera, la limitazione al traffico cittadino con l’istallazione di Varchi per fare cassa. Ma soprattutto l’incapacità di risolvere almeno uno dei problemi che attanagliano Cosenza come le discariche di spazzatura disseminate in città, la mancanza continua di acqua potabile e il completo abbandono del centro storico che ha problemi strutturali e di ordine pubblico gravi. Lo spreco di denaro pubblico in sagre e manifestazioni prive di senso come pupazzi e luminarie ad agosto. La crisi commerciale è peggiorata a Cosenza anche a seguito di miopi provvedimenti presi d’imperio contro la Città e i cosentini”. “A questo – si sottolinea – aggiungiamo il fallimento del Comune e i problemi personali del Sindaco per cui sarebbe, anzi è necessario che si metta da parte”.