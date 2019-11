Cosenza, “Stutamuli tutti” contro il Comune: “I veri falliti siete voi”

Volantini affissi all’esterno di Palazzo dei Bruzi, e uno striscione mentre oggi il Consiglio comunale di Cosenza si riunirà per dichiarare il dissesto dell’ente

COSENZA – “I veri falliti siete voi. Nessuno escluso. Andate via”. E’ quanto scritto su uno striscione apparso all’ingresso principale di Palazzo dei Bruzi insieme a tantissimi volantini contro l’amministrazione comunale. Il comitato Stutamuli tutti sottolinea come “Oggi per la prima volta nella storia sarà dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Cosenza. Lo scaricabarile e gli attacchi tra le diverse forze politiche, a cui stiamo assistendo, sono assolutamente ridicoli e vergognosi”.

“Il dissesto rende ancor più evidente il totale fallimento della classe politica cittadina – è scritto nella nota – degli ultimi decenni. Da destra a sinistra. Dimettersi e sparire dalla scena sarebbe il minimo ma sappiamo bene che ciò non accadrà. Ci sono posti di potere, clientele e interessi da preservare. Le conseguenze del dissesto graveranno tutte sulle nostre spalle”.

“Non solo abbiamo le tasse con le aliquote al massimo da tempo, ma ci vedremo presto non più garantiti diritti fondamentali per vivere dignitosamente in questa città. Solo per i nostri politici non cambia nulla, loro sfacciatamente pensano alle elezioni regionali e a come riposizionarsi. Di fronte ai giochi di potere e alla gestione fallimentare, è arrivato il momento per i cittadini e le cittadine di prendere posizione e costringere alle dimissioni una classe politica vergognosa”.