A Cosenza i mercatini di Natale diffusi. L’inaugurazione sabato prossimo

Su richiesta delle Associazioni e sentito il parere favorevole della Commissione competente ha deciso quest’anno di organizzare i Mercatini su piazza Bilotti e alla Villa nuova

COSENZA – Torna il tradizionale appuntamento con i Mercatini di Natale. L’edizione 2019 si presenta con tante novità visto che l’esposizione delle decorazioni natalizie raddoppia, abbracciando la filosofia dei mercatini diffusi. L’assessorato Attività Produttive, guidato da Loredana Pastore, infatti, di comune accordo col sindaco Mario Occhiuto, su richiesta delle Associazioni e sentito il parere favorevole della Commissione competente ha deciso quest’anno di organizzare i Mercatini su piazza Bilotti e alla Villa nuova (ritornando in parte dove erano stati organizzati la prima volta dall’Assessorato). Tante quindi le sorprese all’interno delle due aree espositive per la gioia dei più piccoli ma anche dei loro genitori. Saranno circa 100 gli stand distribuiti fra le due location dove i cosentini potranno trovare tutte le novità e le decorazioni natalizie per addobbare le loro case. L’inaugurazione è fissata per il prossimo 16 novembre a piazza Bilotti ed il 22 novembre alla Villa nuova. Anche quest’anno i mercatini, in una atmosfera suggestiva, saranno allietati dalla presenza della banda musicale di sant’Ippolito e dal coro della scuola “Don Milani-De Matera” che li accompagna sin dalla prima edizione. Uno sforzo organizzativo notevole, dunque, ma che incontrerà certamente il favore dei cosentini e dei tanti visitatori che ogni anno arrivano da tutta la regione. L’Assessore Pastore ha indirizzato un grazie particolare alle due associazioni dei commercianti che stanno collaborando e collaboreranno in modo concreto alla realizzazione dell’edizione di quest’anno. Nei prossimi giorni saranno resi noti gli ulteriori dettagli organizzativi.