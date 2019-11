Comune di Cosenza, l’opposizione: “c’è la possibilità di eleggere nuovo sindaco”

I consiglieri che aderiscono ai Gruppi consiliari del Partito Democratico, Psi, La Grande Cosenza e Uniti per la Città hanno indetto una conferenza stampa per domani ore 10

COSENZA – Lunedì 11 novembre, alle ore 10, al bar Cosenza Kaffè (ex bar Aiello a via Panebianco-Cosenza) si terrà una conferenza stampa a cui parteciperanno i consiglieri che aderiscono ai Gruppi consiliari del Partito Democratico, Psi, La Grande Cosenza e Uniti per la Città. I consiglieri di opposizione lunedì non prenderanno parte alla seduta del Consiglio comunale. L’obiettivo è quello di far mancare il numero legale in modo da ottenere lo scioglimento del consiglio comunale. Un’opportunità prevista dalla legge e che darebbe così ai cosentini la possibilità di votare e scegliere il nuovo sindaco della città di Cosenza. Tutti i dettagli verranno spiegati lunedì mattina nel corso della conferenza stampa.