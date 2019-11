Cosenza: grosso albero cade su un piazzale, intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza sono intervenuti, stamattina alle 11:00, in un piazzale adiacente via degli stadi

COSENZA – Un grosso albero, forse a causa del vento, è finito a terra in un piazzale nell’area di via degli Stadi. In assenza di persone nelle adiacenze, un grosso pino si è abbattuto prima su un altro albero e poi sul piazzale utilizzato come parcheggio. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto dalla caserma centrale di Viale della Repubblica, hanno messo in sicurezza l’albero ed i rami pericolanti. Fortunatamente non si sono registrati feriti.