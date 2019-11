Ladro seriale arrestato a Cosenza, numerosi furti in soli 4 mesi

Nella tarda serata di ieri la Polizia di Stato di Cosenza ha arrestato un uomo di 45 anni, ritenuto l’autore di numerosi furti compiuti in città in soli 4 mesi

COSENZA – L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita ieri su richiesta della Procura di Cosenza nei confronti di A.M., di 45 anni, della provincia di Cosenza, ritenuto responsabile di numerosissimi furti compiuti in un arco di tempo di 4 mesi ai danni di privati e anche di esercizi commerciali dell’area urbana di Cosenza. Secondo le indagini rubava per rivendere la refurtiva e procurarsi la droga.

In particolare gli uomini della IV sezione Reati contro il patrimonio della Squadra mobile, al termine di mirate indagini nel corso delle quali hanno accertato come i furti avvenivano sempre con le stesse modalità e anche negli stessi tempi, hanno identificato il soggetto grazie anche ad alcune immagini di telecamere di videosorveglianza. L’errore del 45enne infatti, sarebbe stato proprio l’identico modus operandi nel commettere i furti.

Tra la refurtiva rubata in vari esercizi commerciali e anche in un luogo di culto e in una struttura sanitaria privata, computer, motocicli, bici elettriche e ancora telefonini, orologi e denaro. Il ladro ‘seriale’, hanno accertato gli agenti, per disfarsi immediatamente della refurtiva la collocava nel mercato illecito, verosimilmente per procurarsi la droga.