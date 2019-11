Incidente nella notte a Cosenza, l’impatto su viale Trieste

L’incidente si è verificato poco dopo mezzanotte sulla centralissima viale Trieste a Cosenza

COSENZA – Incidente stradale nella notte in centro città che ha coinvolto una Fiat Punto ed una Toyota C-HR Hybrid. La dinamica al momento è al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia e gli uomini dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza che hanno messo in sicurezza i luoghi e i veicoli coinvolti. I sanitari del 118 hanno soccorso le persone ferite che però non verserebbero in condizioni preoccupanti.